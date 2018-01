Corinthians terá novo técnico na 6ª Mais uma vez o Corinthians viveu mais um dia de muita agitação, nesta quarta-feira, com o anúncio oficial da saída do técnico Carlos Alberto Parreira, e pouca definição quanto ao seu substituto. O vice-presidente de Futebol do clube, Antônio Roque Citadini, afirmou que o novo nome será anunciado apenas nesta sexta-feira, antes do embarque da delegação para Extrema (MG), onde o grupo fará a pré-temporada. O favorito para assumir o cargo de Parreira é Geninho, que nesta quarta-feira estava na capital, mas a diretoria corintiana não quis confirmar. "Faltam ainda alguns acertos", disse Citadini sobre o novo técnico. O atual treinador do Atlético-MG não teria grandes problemas de deixar o clube que comanda atualmente uma vez que não terá de pagar multa rescisória. Da mesma forma, o pagamento de indenização não constava no contrato de Parreira. Segundo Citadini, a princípio os integrantes da comissão técnica deverão permanecer no Corinthians e as contratações em andamento serão adiadas para que sejam avaliadas pelo novo treinador. "Devemos confirmar umas quatro contratações e trazer outros quatro ou cinco jogadores das equipes de base." Pela manhã a diretoria do Corinthians anunciou oficialmente a saída de Parreira e agradeceu o trabalho prestado em 2002.