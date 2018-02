Corinthians terá prejuízo de R$ 2 milhões com eliminação Cabisbaixos, os próprios jogadores do Corinthians assumiam depois da derrota contra o Santos que o time está eliminado do Paulista. Se isso se confirmar, a diretoria, que acumula dívidas de R$ 50 milhões, enfrentará um prejuízo de R$ 2 milhões pelo time não chegar nem sequer às semifinais. O Corinthians de Leão perdeu todos os clássicos do campeonato: para São Paulo, Palmeiras e Santos. O presidente Alberto Dualib já é pressionado por vários conselheiros e vice-presidentes para demitir o caro técnico. ?No Corinthians é assim: eliminação em um campeonato significa reformulação e crise na equipe. Infelizmente é isso que vai acontecer?, desabafava Betão. Leão colocou a culpa na fraca campanha do Corinthians na MSI. ?O problema é que não há dinheiro para comprar jogadores de qualidade. Desde junho a MSI não manda um tostão para o Corinthians. O Corinthians é refém da MSI.? Dualib alega que não pode tomar qualquer atitude em relação ao treinador porque o time está classificado na Copa do Brasil. A reformulação no Corinthians pode começar com o afastamento de Amoroso. O atacante já vinha sendo questionado demais pelos dirigentes. A expulsão desta quarta desagradou demais a todos que cuidam do futebol do clube. Dualib também já deixou escapar para o empresário e seu amigo particular Juan Figer que não está conseguindo dinheiro para pagar o empréstimo de Magrão. O volante deve mesmo voltar para o Yokohama Marinos. Ele já está sabendo da situação, mas tem tratado de evitar torná-la pública.