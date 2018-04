Corinthians terá resposta de Henrique em uma semana

O Corinthians apresentou com muita festa o lateral-esquerdo Roberto Carlos, mas a diretoria segue procurando reforçar o grupo para o ano do centenário. Vice-presidente de futebol, Mário Gobbi revelou que o clube deve ter uma definição quanto ao zagueiro Henrique, atualmente no Racing Santander, até o início da próxima semana.

"O nome que estamos negociando é o Henrique. Em uma semana teremos uma solução", afirmou o dirigente, em entrevista à TV Bandeirantes. Ele admitiu estar frustrado com a dificuldade para contratar um zagueiro. "Esse na verdade é o plano F, nós tentamos várias negociações", revelou.

O Corinthians já se reforçou com Roberto Carlos, Tcheco, Ralf, Iarley e Danilo para 2010. O presidente Andrés Sanchez garantiu, porém, que as finanças do clube do Parque São Jorge não estão ameaçadas. "Eu não faço loucura, trabalho com pés no chão. As contas estão em dia", disse.