Corinthians terá Ronaldo e Danilo como atrações

Com o atacante Ronaldo entre os titulares e a estreia do meia Danilo, o Corinthians enfrenta o Mirassol nesta quarta-feira, a partir das 21h50, no Pacaembu, pela quarta rodada do Paulistão. Mas a preocupação do técnico Mano Menezes está com o comportamento da torcida com alguns jogadores do elenco corintiano.

Na quarta-feira passada, durante o jogo entre Corinthians e Bragantino, no Pacaembu, o recém-contratado meia Tcheco foi bastante criticado pela torcida. E no último domingo, diante do Oeste, em Araraquara, o atacante Bill foi tão vaiado pelos corintianos que acabou sendo substituído no intervalo.

As vaias ao meia Tcheco, na quarta-feira, e ao atacante Bill, no domingo, irritaram Mano Menezes. Após a partida em Araraquara, ele não se conformava com cobrança exagerada da torcida em cima de um jogador só, sendo que o jogo mal havia começado. Uma semana atrás, o treinador já havia saído em defesa de Tcheco.

"É muito pouco tempo para vaiar. Não acredito que o jogador tenha feito tanta coisa ruim assim para ser vaiado. O torcedor precisa entender que os adversários estão do outro lado. É preciso um pouco mais de paciência", afirmou Mano Menezes. Mas a torcida corintiana não parece ser assim tão paciente.

Como Ronaldo estará em campo nesta quarta-feira, o estádio deve receber bom público, apesar do horário tardio do jogo e de ele anteceder o clássico contra o Palmeiras, domingo, também no Pacaembu. Sinal de que haverá mais pressão para quem ainda não caiu nas graças da torcida corintiana.