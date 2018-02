Corinthians terá Rosinei contra o Santos Rosinei está garantido para enfrentar o Santos, quinta-feira à noite, na Vila Belmiro. A dúvida sobre em qual jogo o meia precisaria cumprir a suspensão pelo terceiro cartão amarelo recebido diante do Fortaleza, no sábado, foi desfeita pelo presidente do STJD, Luiz Zveiter. ?Ele cumpre contra o Palmeiras (domingo). O jogador tinha condições de jogo na primeira partida (disputada dia 31 julho)? Então, tem novamente. Não pode ser punido por outro jogo?, assegura Zveiter. Apesar de Rosinei estar liberado para o confronto, o time não terá força máxima. O volante Marcelo Mattos, que não atuou naquele jogo, também não poderá jogar dessa vez, conforme as imposições feitas pelo STJD, quando anulou as 11 partidas arbitradas por Edilson Pereira de Carvalho. Wendel e Fabrício são as opções. A ausência de Mattos preocupa Antônio Lopes. Desde que chegou, há duas semanas, o técnico tem utilizado um esquema tático em que o volante também funciona como um terceiro zagueiro. ?Geralmente, a responsabilidade pela marcação do atacante adversário fica com um volante ou um lateral. Como tenho dois grandes laterais, que têm um poder ofensivo campeão, o Marcelo fica com essa função. Não posso prender meus laterais?, diz Lopes. Por outro lado, Gustavo Nery e Carlitos Tevez estão confirmados. Nery retorna da seleção na madrugada de quinta e vai direto para a concentração corintiana. O argentino desembarca em São Paulo perto da hora do almoço e, do aeroporto, segue direto para Santos.