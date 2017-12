Corinthians terá só 1 atacante no clássico Ameaçado de demissão e com vários desfalques, o técnico do Corinthians, Juninho Fonseca, decidiu armar um esquema claramente defensivo para o clássico de domingo, contra o São Paulo, no Morumbi. Sem poder contar com o lateral Rogério, o meia Rodrigo e os atacantes Gil, Marcelos Ramos e Rafael Silva, todos contundidos - o treinador foi obrigado a abandonar o esquema de três atacantes. No domingo, o Corinthians terá apenas Régis Pitbul no ataque. Nos treinamentos da manhã desta sexta-feira, Juninho armou o meio-de-campo com cinco jogadores - Rincón, Fabinho, Adrianinho, Samir e Dinelson. Os dois primeiros vão entrar com a função exclusiva de marcacão. Os demais, apesar de serem mais ofensivos, também deverão auxiliar o setor defensivo. Na defesa, Juninho também teve de improvisor. O volante Pingo vai jogar na lateral-direita, no lugar de Rogério. Marquinhos, recuperado de contusão, fará dupla de zaga com Anderson. O Corinthians vive uma crise. Em caso de derrota, o técnico deverá ser substituído. O time ocupa apenas a sexta colocação no Grupo do 1 Campeonato Paulista, com 5 pontos ganhos em quatro jogos. O São Paulo lidera o grupo, com 10 pontos. Só os quatro primeiros de cada grupo passam à próxima fase.