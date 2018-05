Corinthians terá sua força máxima contra o Nacional-AM na Copa do Brasil

SÃO PAULO - O técnico Mano Menezes não vai poupar nenhum jogador para enfrentar o Nacional-AM, em Manaus, nesta quarta-feira, pela rodada de ida da segunda fase da Copa do Brasil. Nesta segunda-feira, os atletas passaram por exames no CT do Parque Ecológico para avaliar o nível de cansaço de cada um e ninguém precisou ser cortado da partida na Arena Amazônia.

O treinador deve repetir a escalação que bateu o Flamengo por 2 a 0, no último domingo, no Pacaembu, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Se o Corinthians vencer o Nacional por dois ou mais gols de diferença, elimina o jogo de volta, agendado para o dia 14 de maio, no Pacaembu.

"Estamos prontos e o tempo de voo e a viagem longa não podem servir como desculpa. Temos de ir lá, conquistar a vitória e, se possível, voltar classificado", disse o volante Guilherme, autor do primeiro gol contra o Flamengo.

Nesta terça, a equipe faz um treino de adaptação na Arena Amazônia. O goleiro Walter está fora do banco de reservas porque Mano Menezes fará um rodízio entre os reservas de Cássio. Por isso, Danilo Fernandes foi relacionado. O meia Renato Augusto continua se recuperando de lesão no joelho direito.

O time retorna de Manaus na quinta e já no sábado viaja para Chapecó (SC), onde no dia seguinte enfrenta a Chapecoense, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.