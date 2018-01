Corinthians terá suas estrelas no clássico O Corinthians poderá contar com sua maior estrela no clássico de domingo, contra o Palmeiras, no Morumbi. O atacante argentino Tevez, depois de tirar alguns dias de folga por conta da Copa da Confederações, já foi confirmado pelo técnico Márcio Bittencourt. Quem também volta é o meia Carlos Alberto, que cumpriu suspensão na derrota para o Fortaleza, por 2 a 1, domingo. Os corintianos apostam suas fichas na volta por cima diante do rival. Depois do bom começo de Márcio, o Corinthians sofreu duas derrotas seguidas no Brasileiro. É oitavo colocado, com 16 pontos. "Temos de pensar agora no clássico com o Palmeiras", disse o treinador, que não teme mais perder o cargo. Hoje, ele voltou a admitir que conta com a confiança e o respaldo da diretoria do clube e da MSI. O próprio dirigente da parceira, Paulo Angioni, comentou que não "existem pressões" sobre o técnico. "Ele é querido no grupo e segue trabalhando no Corinthians." A volta de seus principais atletas faz aumentar a confiança do torcedor num maior poder de fogo do time. Para o lateral-esquerdo Gustavo Nery, o Corinthians tem pecado nas finalizações. O goleiro Fábio Costa prefere dizer que o time tem hoje alguns "novatos" e derrotas e erros fazem parte do processo de amadurecimento. Apesar da oitava colocação no campeonato, o Corinthians tem um saldo negativo de um gol. O ataque marcou 18 vezes e só fica atrás da Ponte Preta (20 gols). Mas a defesa, com 19 gols sofridos, é a terceira pior. A semana cheia de trabalho servirá para o elenco melhorar sua pontaria. A delegação segue quarta-feira para a Atibaia, onde ficará concentrada até um dia antes do duelo com o Palmeiras. A diretoria também corre para regularizar a documentação do volante argentino Javier Mascherano, contratado do River Plate. O jogador se apresenta nesta semana.