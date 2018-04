Corinthians terá time misto para enfrentar o São Bernardo

O Corinthians enfrentará o São Bernardo nesta quarta-feira, pela nona rodada do Campeonato Paulista, no Itaquerão, com um time misto. Tite vai dar descanso a sete atletas que participaram da vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, domingo. Serão poupados Jadson, Guerrero, Elias, Uendel, Fagner, Ralf e Emerson. Os únicos titulares que enfrentarão o time do ABC são Cássio, Felipe e Danilo. O zagueiro Gil está suspenso.

No treino desta terça-feira, no CT do Parque Ecológico, Tite comandou um trabalho tático em campo reduzido e escalou a equipe que enfrentará o São Bernardo com: Cássio; Edílson, Felipe, Edu Dracena e Yago; Cristian, Petros e Danilo; Malcom, Vagner Love e Luciano. Enquanto o time treinava, Jadson, Guerrero, Elias, Uendel e Fagner corriam em volta dos gramados do CT. O volante Ralf não foi a campo e Emerson treinou entre os reservas.

Tite vem fazendo um rodízio entre os atletas neste início de temporada para evitar lesões provocadas por desgaste físico. Hoje, o elenco tem quatro jogadores entregues ao departamento médico: Fábio Santos (cirurgia no joelho direito), Bruno Henrique (luxação no cotovelo esquerdo), Mendoza (lesão na coxa esquerda) e Renato Augusto (lesão no tornozelo esquerdo).

Por falta de opções, o zagueiro Yago jogará improvisado na lateral esquerda diante do São Bernardo. O jogador vai atacar pouco para atuar mais recuado, exercendo em alguns momento o papel de terceiro zagueiro ao lado de Felipe e Edu Dracena.

Tite resolveu poupar os jogadores nesta quarta-feira de olho no jogo da próxima terça-feira contra o Danubio, no Uruguai, pela Libertadores. O Corinthians lidera o Grupo 2 com seis pontos e, com mais uma vitória, deixará a classificação para as oitavas de final bem encaminhada.