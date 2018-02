Corinthians terá time reserva domingo Enquanto Tevez acumula escândalos na Argentina, no Parque Ecológico do Tietê, um jovem jogador se aproveita do clima de fim de Campeonato Brasileiro que o Corinthians vive. Ele não quis nem saber se Gil ganhou dispensa antecipada e já está de férias. Suando muito, o zagueiro Fábio de 20 anos enfrentou os jornalistas pela primeira vez. Falou sobre sua estréia no time titular corintiano no domingo, no Pacaembu, contra o Figueirense. ?Para mim não interessa se as pessoas não dão importância para esse jogo. Pode não valer nada em termos de classificação, mas para mim será a chance da minha vida. Eu não posso desperdiçar porque pode representar o final do sofrimento para a minha mãe e duas irmãs. O futebol é a minha única aposta na vida. Não posso perder?, revela Fábio. Ele segue o roteiro básico da maioria dos jogadores do Brasil que vêem na bola a solução de seus problemas. Fábio nasceu em Campina Grande, na Paraíba. Tentando melhorar a vida, sua família se mudou para a periferia de Diadema. Seu pai, segurança profissional, se separou de sua mãe, empregada doméstica. Ela perdeu o emprego. Fábio abandonou os estudos após concluir o ginásio. Acreditou que o Palmeiras seria a sua salvação. Jogou nos juniores do Parque Antártica e acreditava que logo estaria na equipe principal. Mas neste ano, inexplicavelmente, foi cortado da delegação que disputou a Taça São Paulo. Sentiu que seria dispensado. Teve o convite do Corinthians, não falou nada para os dirigentes palmeirenses que o liberaram e nem sonhavam que ele já estava acertado com o Corinthians. Para economizar o seu salário de R$ 1,5 mil, mora na concentração do clube, em Itaquera onde come de graça. Fã de black music e pagode, se dá a dois únicos luxos: usar aparelho nos dentes e fazer luzes no cabelo. ?É para melhorar o visual. Me sinto bem assim.? Dentro do gramado, Fábio diz que mistura técnica com seriedade. ?Sei jogar bonito ou feio. Depende do que o time precisar.? Fábio fará a estréia no desfigurado Corinthians que enfrentará o Figueirense. Na sua mais do que provável despedida, Tite colocará em campo um time difícil de ser reconhecido mesmo pelo corintiano mais fanático: Rubinho, Bebeto, Fábio e Betão; Coelho, Edson, Bruno Octávio, Rosinei e Vinícius; Alessandro e Zé Carlos. No coletivo desta quinta-feira ficou claro que os atletas nem sabiam os nomes dos companheiros. O time titular inteiro antecipou suas férias. Zé Carlos que foi contratado como grande esperança no início do Campeonato Brasileiro sabe que terá sua última chance no domingo. ?Estarei jogando a minha vida nesta partida. Não quero sair do Corinthians. Mas sei que fui mal durante todo esse ano. Me machuquei e o Renato jogou bem demais na lateral. Vou jogar como atacante, mas não vou estranhar, não. Atuei por sete anos assim no Goiás. Para mim será ótimo estar em campo?, confessa o angustiado lateral-esquerdo. Seu contrato termina no dia 31 de dezembro. Rubinho também sabe que pode estar com seus dias contados no Parque São Jorge. Ele que esteve para ir ao Grêmio, Atlético Mineiro e América do Rio, deve mesmo sair em 2005. ?Eu tenho contrato até janeiro. Vou deixar o meu telefone ligado, esperando propostas. Não pude jogar esse ano. O Corinthians contratou o Fábio Costa para ser titular. Mas a vida segue. Eu só posso falar agora que eu quero jogar em 2005. Disso eu não abro mão. Não sei se será aqui ou em outro lugar.?