Corinthians terá torcida de homônimo O Corinthians terá uma torcida especial na finalíssima do Campeonato Paulista, domingo, contra o Botafogo. Os jogadores do Corinthian-Casuals, time amador de Londres que inspirou a criação do clube paulista, estarão no Morumbi acompanhando a partida. Os ingleses desembarcam nesta sexta-feira em São Paulo, trazendo dois times, o principal e o de veteranos (os masters). Com seu exótico uniforme marrom e cor-de-rosa, eles disputarão amistosos contra os também amadores São Paulo Athletic Club e Paulistano. Jogos contra os times de juniores e os masters do Corinthians Paulista também fazem parte da excursão. O clube do Parque São Jorge é um dos orgulhos do Corinthian-Casuals, fundado em 1882, em Londres, com o nome de Corinthians. Em 1939, o nome foi mudado - o S subtraído - na fusão com o Casuals, outra equipe amadora da capital inglesa. Orgulho - O brasão do Corinthians Paulista é exibido com orgulho na página do Casuals na Internet (www.corinthians.freeserve.co.uk). "Na seqüência da turnê do Corinthians (pelo Brasil) em 1910, o Corinthians Paulista foi subseqüentemente formado e nomeado", diz o texto dos ingleses, abaixo do brasão do clube paulista, fundado em setembro daquele ano por um grupo de artesãos e operários do Bom Retiro, menos de um mês após uma vitoriosa série de amistosos do time inglês pelo Brasil. A última passagem dos Casuals por São Paulo foi entre maio e junho de 1988. No dia 5 de junho, um domingo, a equipe fez um amistoso no Pacaembu com um time de masters do Corinthians, que venceu por 1 a 0, com um golaço de Sócrates, encobrindo o goleiro. Nomes como Wladimir e Rivelino participaram daquela partida. A passagem dos Casuals por São Paulo, no entanto, foi marcada por uma fatalidade que marcou o clube paulista. Três dias antes do amistoso, um enfarte fulminante matou o conselheiro Sérgio Terpins, no momento em que ele recepcionava os ingleses, no ginásio do Parque São Jorge.