Corinthians terá três desfalques para duelo contra o Vasco

Após iniciar três partidas com a mesma formação, o técnico Nelsinho Baptista terá de mexer na equipe do Corinthians para o duelo contra o Vasco da Gama, que acontecerá no próximo dia 25, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Veja também Felipe, o herói corintiano na luta contra a Série B Crônica do jogo: Goiás 1 x 1 Corinthians Três jogadores receberam o terceiro cartão amarelo no empate de 1 a 1 com o Goiás, no Serra Dourada, e terão de cumprir suspensão automática. Tratam-se do zagueiro Zelão, do atacante Finazzi e do volante Moradei. Para pegar o Vasco, Nelsinho espera que a equipe entre com o mesmo espírito do jogo em Goiânia. "A sensação é de confiança, de que vamos escapar do rebaixamento. Mostramos força na hora da decisão. E que o time está treinado, sabe o que faz." O treinador também contou que terá uma conversa em particular com Iran, que cometeu um pênalti no segundo tempo. "Acho que ele está pecando pelo excesso de vontade. É preciso ter mais tranqüilidade. Se o Goiás faz o gol, nosso trabalho estaria comprometido." Os treinos do Corinthians para a partida contra o Vasco começam nesta terça-feira.