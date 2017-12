O Corinthians terá um time em cada tempo na Florida Cup e vai usar o torneio como uma pré-temporada, sem exigir grande esforço físico dos atletas. As afirmações foram feitas por Walmir Cruz, novo preparador físico do clube. O Corinthians viaja aos Estados Unidos no domingo e vai estrear no dia 18, na próxima quarta-feira, contra o vencedor da partida entre Vasco e Barcelona do Equador.

"Os jogadores se apresentaram quarta-feira. De quarta até a primeira partida são sete dias, uma semana. Teremos avaliações entre quarta e quinta, com treino em dois períodos na quinta, e no resto trabalho com bola, físico e técnico", afirmou Walmir Cruz em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira no CT Joaquim Grava.

A escalação de um time em cada tempo vai facilitar o condicionamento físico dos jogadores. "A Florida Cup terá partidas de pré-temporada, onde não se exige o máximo. Nossa ideia é ser um time a cada tempo para eles irem condicionando até chegarem ao Campeonato Paulista com 33 treinamentos e em condição", afirmou.

O objetivo principal da programação é fazer com que os jogadores estejam prontos para a disputa do Campeonato Paulista. "Em fevereiro já serão oito jogos, com Paulista e Copa do Brasil. Vamos aproveitar esse tempo da melhor forma possível para que eles tenham uma base", afirmou.