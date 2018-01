Corinthians terá Vampeta e Liedson Com um olho no Campeonato Paulista e outro na Taça Libertadores, o que pode ser a formação definitiva do Corinthians no primeiro semestre 2003 entra em campo neste sábado, às 18 horas, contra o Botafogo, em Ribeirão Preto. A escalação vai ter duas novidades: a volta do volante Vampeta e a presença do atacante Liedson no lugar de Deivid, que acertou transferência para o Cruzeiro. O que muda no ataque? O técnico Geninho explica. ?O Deivid joga mais aberto enquanto o Liedson tem mais presença de área.? O treinador, no entanto, diz que o atacante, recém-contratado do Flamengo não é titular absoluto. A chegada de Lucas e Fumagalli permitem experiências com o objetivo de fazer o lado direito tão atuante quanto o esquerdo. ?É como se fosse um quebra-cabeças. A gente experimenta as peças e aquela que encaixar, fica.? Liedson parece ter entendido o recado, embora a perspectiva de ser titular o tenha animado. ?É o que sempre almejei desde que cheguei aqui?, disse o jogador. ?Estou contente com a possibilidade de manter uma seqüência de jogos e pegar ritmo.? Segundo Geninho, é provável que Vampeta não tenha condições de aguentar os 90 minutos, mas sua precisão no passe e o comando no meio-de-campo fazem com que o retorno do volante antes do primeiro jogo da Libertadores seja indispensável. O jogador deve ajudar a resolver um dos problemas apresentados no empate por 1 a 1 contra a Portuguesa. ?No segundo tempo o time ficou com um grupo isolado na frente e outro atrás. Quero o time mais compacto.? A chegada do meia Jorge Wagner, do Cruzeiro, também pode ajudar. Entre os jogadores, um assunto quase tão importante quanto o jogo contra Botafogo foi a saída de Deivid. ?Se sou um dirigente não gostaria de perder um jogador como o Deivid?, disse Vampeta. VANTAGEM ? Sobre a saída de Deivid do Corinthians, o vice-presidente de futebol Antônio Roque Citadini explica que a grande vantagem foi o clube se livrar de uma dívida de US$ 1,25 milhões contraída pela Hicks, Muse com o Nova Iguaçu. Para receber a quantia do ex-parceiro do time comandado por Geninho, os dirigentes fluminenses obtiveram o penhor da sede social do Parque São Jorge. A solução da pendência judicial, segundo Citadini, trará como benefício facilitar as futuras negociações financeiras do clube - como obtenção de empréstimos e financiamentos.