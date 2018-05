Corinthians testa força como mandante nos próximos quatro jogos

O Corinthians inicia hoje, diante do Independiente, às 21h45, uma sequência de quatro partidas em seu estádio que pode definir o ânimo até a parada para a Copa do Mundo. O time de Fábio Carille terá confrontos importantes em três competições diferentes: Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão.

No torneio sul-americano, uma vitória hoje diante do rival argentino deve encaminhar a classificação para a próxima fase. A chave está equilibrada. O Corinthians lidera o grupo com sete pontos, mas a distância para o último colocado, o próprio Independiente, é de apenas quatro pontos. Ontem, o time brasileiro estudou o adversário.

“Estávamos vendo o jogo deles, tem um histórico de vitórias grande fora de casa. É uma equipe perigosa, vimos isso lá na Argentina, tem muita qualidade e movimentação. Teremos de estar muito concentrados”, ensinou o zagueiro Henrique.

A comissão técnica preservou os jogadores de uma carga mais pesada de treinamentos. Nos últimos 14 dias, o Corinthians jogou cinco vezes, sendo que quatro delas foram fora de casa. O time encarou o Independiente, na Argentina; Paraná Clube, em Curitiba, Vitória, em Salvador e Atlético-MG, em Belo Horizonte. A partida representa, portanto, a volta do Corinthians ao seu estádio. E o bom público está garantido: mais de 32 mil ingressos foram vendidos antecipadamente.

Depois do jogo pela Libertadores, o time recebe o Ceará pelo Campeonato Brasileiro em duelo em que o técnico Carille deverá preservar atletas. O treinador afirmou que vai usar um maior número de jogadores para prevenir lesões. O lateral Fagner foi uma das vítimas da maratona. Deverá ficar fora de combate por um mês por causa de lesão muscular na coxa direita.

Carille vai segurar alguns atletas também em virtude do jogo seguinte: partida de volta contra o Vitória, pela Copa do Brasil. No jogo de ida, pelas oitavas, houve empate por 0 a 0. Trata-se de jogo perigoso na avaliação da comissão técnica. Embora não seja a prioridade do ano, a Copa do Brasil oferece premiação gorda. Quem ficar com o troféu vai embolsar R$ 50 milhões, o que dá uma diferença de 733,33% em relação ao prêmio da última edição.

A última partida da sequência corintiana em casa é o clássico com o Palmeiras pelo Brasileiro. É o primeiro dérbi do torneio. A partida ganhou clima de revanche para os palmeirenses em função da perda da decisão do Paulista. Vale lembrar: o Palmeiras montou um dossiê tentando provar que houve interferência externa, quando a arbitragem voltou atrás na marcação de um pênalti que era favorável aos palmeirenses.

Nesta quarta-feira, o time deverá ter o retorno de Jadson na criação das jogadas. O atacante Clayson foi vetado por causa de dores no joelho direito.