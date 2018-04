Corinthians testa o 'maior telão do mundo' em seu estádio em Itaquera

SÃO PAULO - O Corinthians realizou um teste no telão de LED que ficará na fachada externa do prédio leste. Com 170 metros de largura por 20 metros de altura, é considerado o maior do mundo para um estádio de futebol e será uma das grandes atrações do futuro estádio. O evento ocorreu no anoitecer, no momento em que as imagens tornam-se mais nítidas. Segundo a Odebrecht e a Osram, empresa parceira do clube nos itens de iluminação e telão da arena, os testes foram considerados positivos.

Por estar ainda em fase inicial de montagem, apenas uma pequena parte das placas de vidro da tela já foi instalada, então ainda não se consegue ter a dimensão geral de como ficará o telão. Mas a intenção do clube é mostrar nesta fachada as imagens da torcida que estará dentro do estádio, criando um clima festivo também do lado de fora do Itaquerão. Atualmente, as obras estão com 70,12% de avanço e o sexto módulo da cobertura metálica do prédio oeste foi assentado. No momento 1.410 profissionais estão trabalhando na obra.