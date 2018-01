Corinthians: Tevez viaja e vira dúvida No dia seguinte ao que Márcio Bittencourt havia avisado ter cobrado Tevez pelas expulsões e que, como capitão, deveria dar exemplo, o argentino deixou de treinar. Sem maiores explicações, Carlitos pediu dispensa neste sábado e foi para Buenos Aires. Ele viajou contundido e é dúvida para o importante clássico de quarta-feira contra o São Paulo. Márcio quer maior participação do argentino no futebol, mas o contrato que Tevez assinou com a MSI prevê viagens ilimitadas para a Argentina. Esse foi um dos itens que fez o meia trocar o Boca Juniors pelo Corinthians. "Ele é o nosso líder. Os meninos seguem o que Carlitos faz. Eu tenho certeza de que irá se envolver mais. Principalmente porque estamos entrando em um momento decisivo do Brasileiro", dizia Márcio. Além da viagem de Carlitos, outro ?galáctico? foi protegido pela diretoria do clube. Apesar das fotos publicadas pelo Jornal da Tarde na edição desta sexta-feira, os dirigentes fizeram ?de conta? que não houve nada entre Carlos Alberto e Hugo. Os dois se xingaram e tiveram de ser contidos por companheiros quando partiram para a briga. Foi o sexto gesto de indisciplina de Carlos Alberto. A desculpa dos dirigentes para não dar nova punição foi alegar que os dois apenas discutiram. Não interessa se o treinamento teve de ser interrompido. Carlos Alberto continua com dois quilos a mais, para desespero de Márcio e dos preparadores físicos corintianos. Kia Joorabchian se mantém como o maior defensor do meia. "Ele é muito novo e seu talento aumenta a nossa paciência com ele", repete o iraniano para quem vai cobrar uma postura mais rígida com o jogador. A diretoria fez questão de espalhar que o La Coruña teria feito uma oferta por Carlos Alberto. Mas os espanhóis desmentiram a informação. Mesmo os companheiros duvidam que o reserva foi comprado por sete milhões de euros (R$ 33 milhões, na época). Kia diz que não irá vender Carlos Alberto enquanto ele estiver jogando mal. Para não perder muito dinheiro.