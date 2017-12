Corinthians: Tite manda multar Fabinho O cartão amarelo recebido no jogo contra o Inter, por reclamação, rendeu a Fabinho uma multa. O jogador terá de comprar 10 cestas básicas e repassá-las aos funcionários do clube. O veredicto sobre a decisão de punir Fabinho foi do próprio Tite. Na semana retrasada, o treinador já havia anunciado que não toleraria mais reclamações da arbitragem. E avisou que multaria quem recebesse cartões amarelos por causa disso. Fabinho aceitou a punição mas não muito. "Eu não acho justo. Mas como o professor já tinha passado essa decisão e eu sou igual a todo mundo, vou ter que pagar", desabafou o volante. Fabinho disse que o seu problema é com o árbitro carioca, Luis Antônio da Silva Santos, que apitou o jogo em Porto Alegre. Esse árbitro já tinha apitado Corinthians e Cruzeiro, em 6 de junho, e expulsou Fabinho. "Quando vejo ele (o árbitro) em campo, já fico nervoso. Ele fala coisas que eu não gosto e me trata de uma forma diferente. Eu não posso nem falar que ele ameaça me expulsar". A jogada que provocou o cartão amarelo de Fabinho foi também a falta que deu origem ao primeiro gol do Inter, numa cobrança de Chiquinho, com a participação direta de Fábio Costa. O próprio Tite pesquisou o lance nas emissoras de tevê e até agora não se convenceu de que houve a infração. "Não estou convencido de que houve falta. Mas isso não exime o Fabinho. Ele é um jogador muito vibrante e eu me identifico com esse tipo de atleta. Porém, precisa se controlar. O Fabinho é um dos meus porta-vozes em campo e eu já conversei com ele".