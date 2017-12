Corinthians: título pode chegar dia 20 No dia 20, o Corinthians pode garantir o título de campeão brasileiro no jogo contra o Internacional no Pacaembu. Com 74 pontos ? 22 vitórias ?, basta vencer os próximos dois jogos ? contra Coritiba e São Caetano ? e derrotar o Inter na partida que tem tudo para ser a decisão do campeonato. Se passar por Coritiba e São Caetano, o Corinthians chega aos 80 pontos e 24 vitórias. Derrotando o Inter, mesmo que perder os dois jogos que seguintes (Fluminense e Goiás), acumularia 83 pontos e 25 vitórias e não seria ultrapassado nem mesmo pelo Fluminense. No caso de tropeços do Inter e Fluminense nas duas próximas rodadas, o Timão já pode vestir a faixa antes mesmo de enfrentar o Internacional, dia 20. A situação é para lá de confortável. Neste domingo, já garantiu matematicamente uma vaga na Libertadores. Ao Inter e Fluminense e até o Goiás, além do sonho quase impossível de campeão, resta a disputa por uma vaga direta na Libertadores de 2006 ? o campeão e o vice do Brasileirão entram direto na competição sul-americana; terceiro e quarto jogam a repescagem. Dos três candidatos à vaga que resta na Libertadores, Inter e Fluminense têm chances iguais ? dois somam 68 pontos. O Palmeiras, depois da goleada (4 a 0) que levou do Atlético Paranaense, se distanciou e muito da repescagem da Libertadores. Estacionou nos 58 pontos, seis a menos que o Goiás ? quarto colocado, com 64 pontos. E pode ser ultrapassado por Paraná e Cruzeiro, que têm 57 pontos cada um. Outro que se despediu da repescagem foi o Santos. Triturado pelo Corinthians neste domingo, o campeão brasileiro de 2004, é oitavo colocado com 55 pontos ? nove pontos atrás do Goiás. Na zona de rebaixamento, o Atlético Mineiro praticamente caiu para a Segunda Divisão ao ser derrotado pelo Goiás. Parou nos 34 pontos ? oito a menos que o 18º colocado, o Coritiba que empatou por 1 a 1 contra o Brasiliense, ontem, em Brasília. O São Caetano também está em alerta. Perdeu para o Vasco por 2 a 1 no ABC. Está na 16ª colocação ? empatado com o Flamengo ? a apenas três pontos da zona de rebaixamento. Não pode tropeçar mais sob pena de correr risco de cair para a Segundona. Paysandu e Brasiliense continuam sufocados. Não saíram do lugar ao final da 37ª rodada. E o Figueirense também perdeu força. Parou nos 41 pontos com a derrota por 2 a 0 para o Fluminense. Está na 19ª posição. A Ponte Preta, apesar da derrota para o Inter, ainda tem chance de entrar na Copa Sul-Americana, mas já pode correr risco de entrar na zona de rebaixamento se não vencer na próxima rodada. Tem apenas seis pontos a mais que o Figueirense, 19º colocado.