Corinthians trabalha para evitar 'euforia' do atacante  Luciano

Após Luciano marcar três gols em dois jogos como titular, a preocupação da diretoria e da comissão técnica do Corinthians é controlar a euforia do atacante. O temor é que a boa fase deixe Luciano deslumbrado, como ocorreu no ano passado, quando ele começou bem, mas depois caiu de produção. Por isso, Tite vai exigir que o atacante não relaxe durante os treinamentos e lembrá-lo que ninguém tem vaga garantida no time titular.

Os companheiros também pretendem conversar com o garoto para que ele continue com os pés no chão. "Os mais jovens percebem as atitudes dos mais velhos. Eu, quando faço gol ou vou para a seleção, sou a mesma pessoa. Não pode subir a cabeça se perder O Luciano já teve essa experiência aqui, fez três gols e parece que deu uma mudada. Ele sofreu com isso e perdeu a posição. Tem de saber conviver com isso", disse o volante Elias.

O próprio Luciano reconheceu após o jogo contra o Sport, quando marcou dois gols, que não pode se empolgar com o bom momento. "No Corinthians tudo é mais. Ano passado me deixei levar, mas esse ano estou muito mais maduro. Dessa vez não quero deixar a chance passar."

Em apenas cinco jogos no Campeonato Brasileiro, Luciano marcou os mesmos três gols que Vagner Love fez em 13 partidas. Domingo, contra o Avaí, em Florianópolis, o atacante está mantido entre os titulares, enquanto que Love amargará a reserva pelo terceiro jogo seguido.

Com um edema no músculo adutor da coxa direita, o lateral-esquerdo Uendel é dúvida. O jogador passa por tratamento intensivo e será reavaliado pelo departamento médico no sábado pela manhã para saber se tem condições de jogo.

Veja o gol de Luciano contra o Sport: