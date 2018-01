Corinthians traz psicóloga de Felipão Regina Brandão, a mulher que fez a cabeça do técnico Luiz Felipe Scolari antes e durante a Copa da Ásia, é o reforço do Corinthians para 2003. Os dirigentes do clube esconderam o quanto puderam a informação. A profissional está subordinada ao departamento médico corintiano, comandado pelo médico Joaquim Grava. "O trabalho dela será restrito às categorias de base do Corinthians. Dificilmente ela será chamada para fazer qualquer trabalho no departamento profissional. Os jogadores profissionais não precisam desta assistência. Com a rotatividade que existe hoje no futebol profissional, fica impossível conseguir algum resultado positivo. Hoje, os jogadores ficam no máximo dois anos no clube e vão embora", afirma Grava. Regina Brandão será auxiliada pelo também terapeuta Franklin Ribeiro de Oliveira, que é irmão de Wagner Ribeiro, o empresário que cuida da carreira do são-pauolino Kaká e do santista Robinho. Regina e Franklin estavam em Extrema (MG), mas não falaram com a imprensa. Joaquim Grava falou pelos dois. "Eles farão um trabalho de psicologia relacionado à sociologia. Será feito um perfil de todos os jogadores das categorias de base do clube. Este trabalho já está sendo feito com a equipe que está disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Regina e Franklin vão atuar junto às famílias dos jogadores. Vão fazer uma análise das necessidades de cada um." Segundo Grava, trata-se de um inovação. "Estamos criando o departamento de psicologia e sociologia como um dia já foram criados os departamentos de fisiologia, de nutrição." É um trabalho de longo prazo. "A idéia é avaliar as condições em que os jogadores vivem. A pressão que estes garotos sofrem é muito grande. Por isto, precisam de apoio de bons profissionais", afirma Grava, avisando que Regina e Franklin não são funcionários do Corinthians. "Eles apenas estão prestando serviços."