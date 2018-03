Corinthians treina à tarde no Parque Nesta sexta-feira, os jogadores do Corinthians fizeram apenas uma corrida de meia hora no gramado do Parque São Jorge. O treinou começou por volta das 19 horas. Neste sábado, às 16 horas, haverá no máximo um trabalho técnico, com uma atenção especial para as jogadas aéreas. A preocupação maior do técnico Wanderley Luxemburgo nem é com qual formação o Corinthians vai enfrentar o Santos neste domingo pelas semifinais do Campeonato Paulista. "O que nós mais precisamos hoje é de recuperação física". Em outras palavras Luxemburgo quer o time inteiro no primeiro jogo porque no fundo ele vai tentar transferir a verdadeira decisão para o segundo. Quando ele diz que esse decisão contra o Santos "é um jogo de 180 minutos", Luxemburgo fala sério.