Corinthians treina cobranças de pênaltis Garantir a passagem às quartas-de-final da Libertadores com cobranças de pênaltis não estava nos planos do técnico Geninho, assim como dos jogadores corintianos. Mas depois da derrota para o River Plate, no jogo de ida, em Buenos Aires, o Corinthians passou a se dedicar mais a esse tipo de fundamento. Nesta quarta-feira, novamente, o time ensaiou cobranças de pênaltis. De acordo com Geninho, até o final da Libertadores esse tipo de trabalho vai virar rotina. "Espero que não haja a necessidade de o Corinthians decidir uma classificação nos pênaltis, mas se houver estaremos preparados", disse o treinador. Além das incansáveis repetições no dia-a-dia, a equipe de apoio está providenciando uma fita com as principais jogadas do River e algumas cobranças de pênaltis. O goleiro Doni já viu três pênaltis sendo cobrados, mas não lembra o nome de quem bateu. Só tem certeza de que não foi de D?Alessandro. "Quem bateu é destro." Doni não está certo de que as fitas e os treinos vão ajudá-lo. "Pode até prejudicar. Às vezes, você vê o adversário batendo de um jeito. Se no jogo ele mudar, você fica vendido. Para o atacante, sim, é importante. Quanto mais trabalhar o fundamento, melhor o aproveitamento." Até agora, quem se destacou nas cobranças foram os jogadores de sempre: Rogério, o cobrador oficial, Jorge Wagner, outro especialista, e o meia Leandro. Kléber, que não treinou nesta quarta-feira porque ganhou folga para assistir ao parto de sua filha, é outro que se destaca nas cobranças. Geninho tem uma relação dos oito melhores, mas não diz quem são. Desses, serão escolhidos os cinco possíveis cobradores em uma eventual decisão contra o River. Por enquanto, o técnico está satisfeito com o desempenho dos batedores. Mas faz uma ressalva: "Quero ver o cara bater bem com o estádio cheio."