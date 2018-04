Corinthians treina com Moradei e Jadson como titulares

A indefinição sobre três jogadores obrigou Mano Menezes a treinar com uma equipe desfigurada nesta quinta-feira. Assim, Moradei e Jadson ganharam chance como titulares no meio-campo do Corinthians, além de Paulo André, que formou dupla de zaga com William.

Moradei ocupou a vaga de Marcelo Mattos, poupado com dores no pé, enquanto Paulo André treinou no lugar de Chicão, que se recupera de lesão e ainda não foi confirmado para o clássico. Já Jadson substituiu o meia argentino Defederico, que precisa ser inscrito até sexta-feira na CBF para defender o Corinthians no Campeonato Brasileiro.

A boa notícia ficou por conta do sistema ofensivo. Com o retorno de Jorge Henrique, o técnico Mano Menezes pôde escalar seu trio de ataque titular, formado ainda por Dentinho e Ronaldo.

O Corinthians treinou nesta quinta-feira com: Felipe; Alessandro, William, Paulo André e Marcelo Oliveira; Moradei, Jucilei e Jadson; Jorge Henrique, Dentinho e Ronaldo.