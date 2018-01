Corinthians treina com titulares para último jogo do Brasileirão

O título antecipado não fez com que o Corinthians tirasse o pé da fase final do Campeonato Brasileiro, tampouco adiantasse férias para seus titulares. No último treinamento no CT Joaquim Grava, a maioria dos titulares foi para o gramado e deve enfrentar o Avaí, domingo, às 17 horas, no Itaquerão.

Os únicos desfalques serão o meia Jadson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Renato Augusto, com desgaste muscular. O atacante Rildo, recuperado de dores no ombro esquerdo, pode ser a novidade no banco de reservas.

Nesta sexta-feira, o auxiliar técnico Cléber Xavier comandou um trabalho de finalizações. O técnico Tite foi a ausência do dia, já que ainda se recupera de uma cirurgia para retirada de varizes, mas deve comandar a equipe já no treinamento de sábado, que será realizado no Itaquerão, com a presença da torcida.

A tendência é que o Corinthians vá a campo com Cássio; Fagner, Felipe, Gil e Uendel; Ralf, Elias, Rodriguinho, Lucca e Malcom; Vagner Love. Com 80 pontos, o Corinthians precisa de apenas um empate para se tornar o campeão brasileiro com maior pontuação desde 2006, quando a competição de pontos corridos passou a ser disputada por 20 clubes.