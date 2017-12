Corinthians treina; comando se reúne Enquanto os jogadores do Corinthians se reapresentaram na manhã desta terça-feira no Parque Ecológico do Tietê, após a derrota para a Portuguesa por 1 a 0, no domingo, o comando técnico e os dirigentes do clube se reuniram para definir o futuro do técnico Juninho Fonseca, na corda bamba após o mau resultado. Recuperados de contusão, Adrianinho e Coelho, apenas correram em volta do gramado. A equipe volta a treinar às 16 horas, no mesmo local, de olho no clássico contra o São Paulo, no próximo domingo, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. Está prevista para a noite um novo encontro entre dirigentes e comissão técnica.