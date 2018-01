Corinthians treina forte para o clássico Enquanto o Santos segue viagem para Cuzco, no Peru, onde enfrenta o Cienciano pelas quartas-de-final da Copa Sul-Americana, o Corinthians treinou fundamentos para o clássico de domingo, nesta quarta-feira, no Parque São Jorge. Utilizando apenas metade do campo, o técnico Juninho realizou uma prática de ataque contra defesa. Entre os defensores jogaram além do goleiro Doni, Coelho, Marcus Vinícius Betão e Vinícius, Fabinho, Rogério e Fabrício. O time que atacava foi formado por Moreno, André Luiz, Pingo, Cocito, Vampeta e Robert, Gil e Jô. As únicas alterações foram as entradas de César no lugar de Betão e Moreno na posição de Vinícius.