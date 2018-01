Corinthians treina no campo do Vélez O Corinthians realizou na manhã desta quarta-feira seu primeiro treino coletivo na Argentina, antes da partida contra o River Plate, amanhã, pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. Sob temperatura de 13 graus, o time brasileiro realizou treinos físicos e táticos no campo do Vélez Sarsfield. A escalação ainda não foi confirmada pelo técnico Geninho, mas o esquema mais cauteloso - pode ser com três zagueiros ou três volantes - agrada ao volante Fabinho, que volta ao time depois de cumprir suspensão automática na partida contra o Flamengo. "Acho que as duas formações são boas, porque a zaga fica mais protegida. Para um jogo decisivo, fora de casa, nunca é bom se expôr muito", explicou Fabinho. "Jogamos dessa forma contra o The Strongest, na Bolívia, e o resultado foi muito bom", lembrou. INGRESSOS - A diretoria do River Plate reservou 4 mil ingressos para a torcida do Corinthians, segundo informa o clube brasileiro em sua página na internet. Os bilhetes serão vendidos na bilheteria do portão O do estádio Monumental de Nuñes, local da partida, a 20 pesos cada (cerca de seis dólares).