Corinthians treina no La Bombonera A equipe do Corinthians escolheu o La Bombonera - tradicional estádio do Boca Juniors - para os treinamentos de preparação para a partida contra o River Plate, marcada para amanhã à noite no Monumental de Nuñez, pelas oitavas-de-final da Copa Sul-Americana. O time paulista embarcou para Buenos Aires no final da madrugada desta terça-feira e deverá realizar o primeiro treino logo mais à tarde. O técnico Antônio Lopes - que faz sua estréia no Corinthians - já tem o time definido. Ao contrário de seu antecessor, Márcio Bittencourt, Lopes pretende escalar todos os titulares que tem à disposição. A exceção fica por conta do artilheiro Nilmar - que não foi inscrito na competição. A torcida do River, por sua vez, não poderá ver Javier Mascherano, que foi submetido a cirugia no pé e só volta a jogar no ano que vem. A principal atração do jogo é Carlitos Tevez, revelado pelo Boca e que volta ao Monumental pela primeira vez desde as semifinais da Libertadores de 2004 - quando o Boca de Carlos Bianchi bateu o River de Leonardo Astrada nos pênaltis O Corinthians deverá iniciar a partida com Fábio Costa; Eduardo, Marinho, Betão e Gustavo Nery; Bruno Octávio, Marcelo Mattos e Hugo; Roger, Tevez e Carlos Alberto. No primeiro confronto, em São Paulo, houve empate por 0 a 0. Para passar para as quartas-de-final, o Corinthians precisa de uma vitória ou de um empate com gols.