Corinthians treina no local da ?decisão? O técnico Antônio Lopes comandou na manhã deste sábado, no Pacaembu, o último treino do Corinthians antes da partida contra o Internacional - jogo que está sendo considerado a final do Campeonato Brasileiro de 2005. O treinador preferiu levar o time para o local da partida de amanhã para entrar definitivamente no clima da decisão. As novidades do treino foram as presenças do lateral Gustavo Nery e do atacante Carlitos Tevez. Os dois eram esperados para os treinos de ontem, mas não apareceram. Gustavo ainda estava abalado pela morte de um primo, ocorrida na noite de quarta-feira, logo depois da derrota para o São Caetano. O jogador foi dispensado na quinta-feira, mas até ontem ainda não se sentia em condições de voltar ao trabalho. Há uma preocupação especial da comissão técnica com as condições emocionais do jogador. ?Ele era como um irmão para mim. A gente cresceu junto?, disse Gustavo ontem, demonstrando ainda não ter se recuperado do golpe. O jogador, por sinal, ficou revoltado com os comentários de que a morte do primo havia sido usada para encobrir uma suposta briga dos jogadores após o jogo de quarta. Hoje, mais calmo, Gustavo falou sobre o assunto. ?Está sendo um trauma para mim, mas com a ajuda dos companheiros estou superando. Eu tenho que levantar a cabeça e seguir em frente, pois o Corinthians tem uma partida muito importante pela frente?, disse. Tevez chegou ontem ao Brasil, depois de participar de dois amistoso com a seleção argentina. Mas foi poupado. Na tarde de sexta-feira ele dormia, enquanto o time treinava no Parque São Jorge. Hoje, movimentou-se apenas para relaxamento muscular. A preocupação se justifica. Tevez reclamou de dores musculares e por conta disso, está recebendo tratamento especial dos preparadores físicos. Aproximadamente 100 torcedores estiveram no Pacaembu neste sábado de manhã incentivando o time. Todos os 32 mil ingressos colocados à venda se esgotaram há uma semana em apenas dois dias de venda. O volante Bruno Octávio foi confirmado pelo técnico como o substituito de Wendell, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Nas demais posições, o técnico deve manter o time que iniciou a partida de quarta: Fábio Costa; Eduardo, Marinho, Betão e Gustavo Nery; Bruno Octávio, Marcelo Mattos, Rosinei e Carlos Alberto; Nilmar e Tevez.