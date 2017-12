Corinthians treina sem Tevez e Nery Tevez e Gustavo Nery não apareceram nesta sexta-feira para o treino do Corinthians, único trabalho para valer antes da partida contra o Internacional, domingo, no Pacaembu. Alguma coisa deu errado, pois ambos estavam sendo esperados no Parque São Jorge para o treinamento comandado pelo técnico Antônio Lopes. Mesmo assim, os dois estão garantidos entre os titulares do jogo decisivo do Campeonato Brasileiro. O atacante argentino ficou um pouco mais em Buenos Aires. Tevez informou ao clube que seu vôo, marcado para a parte da manhã desta sexta-feira, teve problemas e o avião só desceria em São Paulo às 17h30. Com isso, o Corinthians recomendou que ele fosse direto para a concentração, no Hotel Transamérica, no Morumbi, pois dificilmente daria tempo de se juntar ao elenco no Parque São Jorge - o grupo trabalhou até as 18h15. Tevez ainda passará por uma avaliação médica no hotel. Ele reclamou de dores musculares após sua participação nos amistosos da seleção argentina no sábado e na quarta-feira. Mas os médicos do Corinthians não temem que Tevez fique fora do duelo com o Inter. Na concentração, ele deverá fazer alguns exercícios em aparelhos para recuperar um pouco do tempo perdido. Mesmo porque, o técnico Antônio Lopes conta com o jogador durante os 90 minutos. Outro caso - As informações da assessoria de imprensa do Corinthians davam conta de que Gustavo Nery ainda estava em Nova Friburgo, no Rio, na tarde desta sexta-feira, acompanhando seus familiares. Afinal, na quarta, depois da derrota para o São Caetano, o jogador recebeu a notícia de que um primo havia sido assassinado e ficou bastante abalado. Todos no clube foram solidários ao companheiro, mas sua presença no treino também estava sendo aguardada nesta sexta-feira. Assim, Gustavo Nery também deve seguir direto para a concentração à noite. Atrapalhou o trabalho - A ausência de Gustavo Nery no treino obrigou Antônio Lopes a escalar Hugo na lateral-esquerda e a recuar um pouco mais o volante Marcelo Mattos. Mas, apesar das faltas no treino, Tevez e Nery estão garantidos no time titular. Por telefone, do Rio, ao comunicar que não chegaria a tempo nesta sexta-feira, o lateral garantiu estar bem emocionalmente e disposto a encarar a partida contra o Inter. Também não haverá punições aos dois. Antônio Lopes preferiu, mais uma vez, abafar os problemas. Trabalhou com os jogadores que tinha em campo. Fez um treino tático, primeiramente preocupado com o setor defensivo, em que os zagueiros Marinho e Betão foram protegidos pelo zagueiro Marcelo Mattos. Quando treinou o ataque, Antônio Lopes escalou Jô ao lado de Nilmar, já que não contava com Tevez. Enquanto isso, Carlos Alberto e Rosinei foram os homens de armação. Mas não agradaram. Aí, o técnico tentou mais uma vez ao dar a vaga de Carlos Alberto para Hugo e ficou com a dúvida para domingo.