Corinthians: Treino começa e Tevez não aparece O atacante argentino Tevez não apareceu no treino do Corinthians desta terça-feira à tarde no Parque São Jorge até o momento. Ele era aguardado pela comissão técnica depois de ir à Buenos Aires no domingo para o sepultamento de seu avô. A assessoria de imprensa do clube não soube dizer se o atacante chegará ainda nesta terça e se vai ou não participar do jogo desta quarta-feira, pela Copa Libertadores, contra o Universidad Católica. Rachão - Para evitar um esforço maior, o técnico Antônio Lopes resolveu liberar os jogadores pra disputar um rachão neste momento. A boa notícia é que o volante Mascherano está participando normalmente. Mas ele ainda não tem previsão de retorno ao time.