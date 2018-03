Corinthians: ?treino de luxo? no Piauí De olho no clássico com o Santos, domingo, os corintianos fazem um treino de luxo nesta quarta-feira, no Piauí. Contando com quase todos os titulares, o time enfrenta o Flamengo-PI, às 21h40, em Teresina, pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil. O técnico Wanderley Luxemburgo proibiu, nos últimos dias, seus jogadores de falarem sobre a partida do fim de semana. Quer concentração na Copa do Brasil. O elenco, no entanto, está preocupado mesmo com o Santos. Afinal, o adversário de amanhã à noite não tem nenhuma tradição e dificilmente dará trabalho aos paulistas. Os piauienses surpreenderam ao eliminar, na segunda etapa da competição, o Sport-PE. Contaram, porém, com a ajuda do técnico do time pernambucano, Levir Culpi, que pôs em campo um time misto, preferindo dar prioridade à final da Copa do Nordeste. Acabou perdendo as duas. "Nada mais me surpreende no futebol", declarou Luxemburgo, demonstrando respeito com o Flamengo. O treinador acostumou-se com as "zebras no futebol" na época em que dirigiu a seleção brasileira, derrotada, em 2000, para adversários como Paraguai e Chile. Luxemburgo adotou uma estratégia diferente para a partida desta quarta. Quer seus jogadores bem descansados. Por isso, a delegação está em Teresina desde a noite de segunda-feira. Ontem, todos foram liberados para dormir pela manhã. À tarde, o treinador comandou um treino no Estádio Albertão, local do jogo. "Viajamos antes para que todos pudessem descansar mais." A comissão técnica está usando todos os artifícios para que os atletas estejam bem fisicamente na partida diante do Santos, que passará a semana toda apenas treinando. Paulo Nunes, que se recupera de contusão, e Fábio Luciano, suspenso, nem viajaram com o grupo. O atacante Müller pode reestrear no Corinthians. O jogador, que teve passagem ruim pelo clube em 2000, foi dispensado e retornou há duas semanas a pedido de Luxemburgo, deverá ficar no banco, podendo entrar durante a partida. Otacílio retorna ao meio-de-campo no lugar de Marcos Senna. Nesta fase, uma vitória por dois ou mais gols de diferença na casa do adversário não elimina o jogo de volta. Nas etapas anteriores, o Corinthians passou por Joinville e Goiânia.