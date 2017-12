Corinthians tropeça e perde vantagem Esquentou a disputa do título brasileiro. O Corinthians foi derrotado pelo São Caetano, por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio Anacleto Campanella, no ABC paulista, e viu sua vantagem diminuir. Agora, o líder do campeonato tem apenas 3 pontos na frente do Internacional, o segundo colocado. Com isso, o jogo de domingo, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo, ganha ainda mais importância. Corinthians e Inter fazem uma espécie de final antecipada, já que, faltando apenas 3 rodadas para o encerramento do campeonato, os dois estão separados por 3 pontos. O time paulista segue com 77, enquanto os gaúchos chegaram aos 74 após a vitória sobre o Brasiliense, por 1 a 0, também nesta quarta-feira. O gol do São Caetano foi marcado logo no começo da partida desta quarta-feira. Aos 2 minutos, Márcio Richards aproveitou cobrança de falta na lateral, cruzou a bola na área e o zagueiro Betão marcou contra. Mas o árbitro deu o gol para o jogador do time do ABC paulista. Mesmo com o apoio de sua torcida, que lotou o estádio do São Caetano, o Corinthians não soube aproveitar a vantagem de ter um jogador a mais em campo. Afinal, o atacante Dimba recebeu cartão vermelho aos 30 minutos do primeiro tempo, após agressão ao lateral-esquerdo Gustavo Nery. ?Vocês vão ver. Pulamos, caímos e claro que se tocamos. Mas é a lei da física, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Não houve nada?, defendeu-se Dimba, ao sair expulso de campo pelo árbitro Lourival Dias Lima Filho. No segundo tempo, a melhor chance corintiana foi aos 34 minutos, quando Rosinei saiu com a bola dominada, sozinho, na cara de Silvio Luiz. Mas o jogador do Corinthians vacilou e facilitou a defesa do goleiro do São Caetano. Ameaçado pelo rebaixamento - chegou aos 47 pontos com essa vitória -, o São Caetano suportou a pressão corintiana, principalmente pela boa atuação do goleiro Silvio Luiz. E, ao ganhar por 1 a 0 nesta quarta-feira, deu ainda mais emoção ao Campeonato Brasileiro. O certo mesmo é que não há mais a chance de sair o campeão na próxima rodada. O título que parecia estar nas mãos do Corinthians, agora fica ameaçado. E quem diria, no duelo de domingo, o Inter pode até assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, caso vença por 3 gols de diferença.