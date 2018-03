Corinthians: tudo ou nada em Rio Preto O Corinthians joga tudo ou nada no Campeonato Paulista. A expressão é antiga. Mas enfim, trata-se de um jargão que descreve com precisão o ambiente que cerca a partida contra o América, neste domingo, às 16 horas, em São José do Rio Preto. Com oito pontos, o time comandado por Oswaldo de Oliveira é o sétimo colocado do Grupo 1. Se vencer e os demais resultados da rodada colaborarem, pode voltar ao grupo dos quatro primeiros que passam à segunda fase. Agora, caso perca e a rodada não ajude, há risco de, na última partida, a briga ser contra o rebaixamento. Cai o último colocado de cada chave. É verdade que o Estadual não é a prioridade corintiana nesse primeiro semestre, apesar de o clube não ficar fora das fases finais da competição desde 1985. Porém, a comissão técnica teme que a eventual eliminação precoce no Estadual abale emocionalmente o já frágil grupo, fato que interferiria no rendimento da equipe na Copa do Brasil, essa sim vista com mais atenção por todos. Diante desse contexto, a situação de Oswaldo é dramática. O treinador sabe exatamente o que seu time precisa para resolver os problemas. Porém, o dia-a-dia se mostra ingrato. É possível perceber no tom de voz e nas palavras do comandante que a situação é mais complicado do que se imaginava. "Ainda não consegui definir um esquema tático. Tenho de jogar jogo a jogo", afirmou, sem esconder o descontentamento. A saída de Oswaldo tem sido minimizar os efeitos negativos que a pressão por resultados provoca nos atletas. E dá-lhe psicologia. "Estamos tentando resolver essas questões. As dificuldades são grandes, mas não é a primeira vez que encontro uma situação dessas no futebol", ponderou. Nova formação - Depois de testar Moreno na lateral-esquerda, Coelho na direita, Rogério no meio-campo, Rincón na armação e Wilson no ataque, Oswaldo, em menos de um mês, vai tentar nova formação tática neste domingo. Dessa vez o protagonista da mudança mais radical será o atacante Gil. Ao contrário do que fez nos últimos dois anos, o jogador deixa de atuar na frente a será remanejado para o meio, onde cuidará da armação. No ataque ficará a dupla de garotos Jô, de 16 anos, e Bobô, 19. Os dois jogaram juntos no time que venceu a Copa São Paulo de Juniores, em janeiro.