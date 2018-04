Corinthians: Tuma alerta sobre parceria Esta semana pode ser decisiva para a definição da parceria entre o Sport Club Corinthians e o fundo de investimento MSI. O deputado Romeu Tuma Júnior repassou o relatório que recebeu da Interpol acusando Boris Berezowski de lavagem de dinheiro e o repassou ao Ministério Público. Já o principal assessor do presidente Alberto Dualib, Wadi Helu, pretende apresentar o contrato definitivo de parceria para os conselheiros do clube. "Antes que o contrato seja assinado, eu só quero dizer uma coisa: se ficar constatada a lavagem de dinheiro com o Corinthians, todas as pessoas que derem o aval serão responsabilizadas criminalmente. Não só o presidente Alberto Dualib. Os conselheiros que derem o seu aval serão também acusados. Não dará para ninguém se esconder por trás da entidade Corinthians", assegura Romeu Tuma. A guerra nos bastidores só cresce. Depois da viagem do iraniano Kia Joorabchian ao Brasil, os conselheiros da situação e da oposição têm apresentado versões completamente opostas sobre o destino daquele que é acusado de ser o representante de Berezowski. Quem sonha em ver o contrato da parceria assinado jura que ele foi à Argentina com o empresário Juan Figer para tentar comprar Tevez, do Boca Juniors. Os opositores juram que tudo não passa de delírio que Dualib fez questão de espalhar. E que o iraniano foi para Londres para não voltar mais. Uma frase dita ao fim da entrevista coletiva de Kia deixou margem a dúvidas sobre o que ele esperava na cobertura jornalística corintiana. " Achei que iria falar com repórteres esportivos e não policiais." Não gostou quando a imprensa constatou o envolvimento do amigo Berezowski na parceria.