Corinthians: um dia de expectativa O trabalho de bastidores foi intenso, mas não foi desta vez que o Corinthians apresentou alguma novidade sobre o grupo que vai disputar a temporada 2003. Hoje, o presidente Alberto Dualib esteve reunido durante toda a tarde com o vice-presidente de futebol, Antônio Roque Citadini, o supervisor de futebol Edvar Simões e o vice-presidente financeiro Carlos Roberto Mello e a expectativa é de anúncio de novas contratações em breve e as melhores chances são do meia Beto. Ao mesmo tempo, está cada vez mais difícil a permanência do volante Vampeta no Parque São Jorge. Hoje a diretoria do Cruzeiro adiantou que está bem próxima de contar com o jogador na próxima temporada, atendendo um pedido do técnico Vanderlei Luxemburgo. O acerto com o Flamengo, dono do passe do volante, já foi feito, faltando apenas o aval do empresário do jogador, Reinaldo Pitta, para a conclusão da negociação ser anunciada. Outro que aguarda o fim desta fase de incertezas é o goleiro Doni, uma vez que os boatos de contratação de outro jogador para sua posição são constantes. "Nas minhas férias vários goleiros vieram jogar aqui", ironizou. Outro assunto ainda pendente é o da dívida do Corinthians e da Hicks Muse com o Nova Iguaçu na negociação do passe do atacante Deivid. O jogador espera um final feliz para o impasse e que o clube fluminense receba enfim o R$ 1,25 milhões a que tem direito, de forma a garantir uma temporada 2003 tranqüila. Além da expectativa da chegada de reforços, o assunto inevitável entre os jogadores e a comissão técnica do clube foi o possível anúncio do técnico Carlos Alberto Parreira como coordenador técnico de seleções da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O preparador físico Moraci Sant´anna não escondeu sua vontade de voltar a trabalhar na seleção brasileira - isso caso Parreira seja confirmado e faça o convite -, o que não o impediria de continuar suas atividades no Corinthians. "Na seleção o único que tem exclusividade é o treinador", lembrou. O técnico é aguardado para os treinos da tarde desta quarta-feira. Enquanto isso, Moraci trabalha com esmero na preparação física dos jogadores, que hoje tiveram um dia puxado. Entre o treino da manhã e da tarde os jogadores correram 20 quilômetros. O preparador está dando uma atenção especial ao condicionamento aeróbico dos jogadores para que eles suportem melhor os efeitos da altitude da Bolívia e do México na disputa da Taça Libertadores.