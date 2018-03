Corinthians usa a experiência de Rogério O sonho de todo corintiano já foi, há pouco tempo, uma doce realidade para Rogério. O lateral de hoje era o volante do Palmeiras formado e comandado por Luiz Felipe Scolari. E naquele ano também havia um River a ser transposto, assim como o adversário do Corinthians nesta quarta-feira. "Perdemos de um a zero lá e ganhamos de 3 a 0 aqui em São Paulo. E vai ser possível repetir, tenho certeza", afirma o jogador, ao lembrar da conquista palmeirense em 1999. Há um vídeo que conta a história da conquista do Palmeiras e ele mostra Felipão entrando no triste vestiário palmeirense após a derrota por 1 a 0 para o Deportivo Cali, na primeira partida da decisão da Libertadores de 99. O técnico começa a animar os jogadores, exigindo uma postura mais confiante. Diz que a derrota por um gol foi boa e que seria possível reverter o resultado. "Libertadores a gente ganha em casa, com apoio da torcida", brada o treinador. São lições que Rogério não esqueceu. Ele sente-se constrangido em fazer comparações no sentido técnico e tático entre o antigo e o novo treinador, mas solta-se quando percebe que a pergunta refere-se apenas ao emocional. "Tudo isso que ele falava estava certo. A torcida ajuda mesmo e a nossa está gritando há muito tempo que a coisa se decide nessa quarta-feira. Eles querem esse título e nós também queremos. E vamos conseguir juntos." Como há quatro anos, Rogério tem de correr atrás do resultado. O River está na frente, vence o confronto por um gol de vantagem (foi 2 a 1 na partida em Buenos Aires). E o primeiro passo para vencer é impedir que a diferença aumente. "Não podemos sofrer um gol de jeito nenhum. Se eles fizerem um a zero, temos de fazer dois gols e não vai ser fácil. Tem de tomar muito cuidado com o estilo deles, com muito toque e também com os contra-ataques", alerta o lateral. A segunda lição de Rogério é simples e previsível. "Nós temos de atacar o River desde o primeiro minuto de jogo. Ir para cima deles, dar sufoco, mostrar que estamos a fim de vencer. O Corinthians tem de se superar desde o começo." E o motivo, para ele, não é apenas a necessidade vital de se construir a virada. Ele leva em conta a postura apaixonada da torcida. "Se não marcamos logo, eles vão ficar contra a gente. Isso é um perigo que temos de evitar", avisa Rogério. A necessidade de vencer fará com que Rogério ataque muito, mas ele garante que sua missão é outra. ?Se der, vou ajudar, mas a minha primeira tarefa em campo é defender. Tenho de dar segurança para meu time. Ainda mais que está voltando um jogador deles que atua pelo meu lado. Não sei o nome, mas parece que o cara joga no estilo do Gil." Rogério está bem informado. O jogador que volta é Dario Husain, atacante que substituirá Fuertes. O River passará a ter Cavenaghi mais centrado na área e Husain pelo lado, ao contrário do jogo em Buenos Aires, quando havia uma dupla de atacantes de área. O jogo de Buenos Aires trouxe lições e marcas para Rogério. Ele não cita nomes, mas deixa claro que não se conforma com o comportamento de colegas nos minutos finais da partida, permitindo a virada em seis minutos. "Foi muita bobeira de alguns. Ficamos meio estáticos vendo os caras jogar", lembra. Apesar da crítica velada, Rogério tem certeza da classificação. Acha impossível que se repitam as circunstâncias especiais que permitiram a virada na Argentina. "A gente tinha um gol a mais e um jogador a mais. Aí, eles empatam no número de jogadores (Kléber foi expulso) e no número de gols também. É muita coisa junta. Não repete de jeito nenhum."