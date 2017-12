Corinthians usa folga para jogar na Rússia Os 13 dias de folga no Campeonato Brasileiro, que poderiam significar a recuperação técnica da equipe num período de trabalho com o elenco completo numa estância mineral, serão utilizados numa viagem a Moscou, na Rússia, onde domingo o Corinthians fará um amistoso caça-níquel diante do Saturn. Pelo esforço, o clube vai receber U$ 150 mil, cerca de R$ 450 mil. O técnico Geninho sabe que reclamar abertamente do amistoso seria um risco. Por isso, optou por um discurso no mínimo estranho: vai usar a viagem a Moscou para realizar o trabalho que gostaria de fazer aqui no Brasil. "Vamos levar todo mundo para lá. Só quem está vetado mesmo, como o Renato, o Gil, o Cocito e o Rogério, não viajam. Com certeza, encontraremos tempo para acertar a equipe", avisou o treinador. A viagem propriamente dita também será confusa. Uma parte da delegação embarcará quarta-feira, às 17h, para o Rio de Janeiro. De lá, segue para Moscou. A outra parte do elenco decolará às 23h do mesmo dia, direto de São Paulo para a Rússia.