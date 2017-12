Corinthians usou mala preta, diz Inter O presidente do Internacional, Fernando Carvalho, disse na sexta-feira à Rádio Gaúcha, que o Corinthians pagou ?prêmio extra? (suborno branco) aos jogadores do Paraná pela vitória por 3 a 1 contra o Inter, quinta-feira ? resultado que garantiu ao Corinthians seis pontos a mais que o clube gaúcho na classificação do Brasileirão. ?Em Cascavel, recebi a informação segura de que cada jogador do Paraná embolsou R$ 2 mil extras do Corinthians?, revelou Carvalho. O dirigente disse que não condena a atitude do clube paulista, mas que não usaria este ?argumento? a favor do Inter. ?Quem somos nós? O Corinthians tem uma grande empresa internacional por trás, que já gastou R$ 300 milhões com o time. E, se o dinheiro estivesse sobrando, daríamos aos nossos jogadores, nunca para os das outras equipes?.