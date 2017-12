Corinthians vai ao tapetão contra Paysandu O fraco desempenho do time em campo não inibe a ação da diretoria no tapetão. O Corinthians entrou ontem no STJD com um recurso pedindo os dois pontos perdidos no empate por 2 a 2 contra o Paysandu, domingo, em Belém do Pará. O argumento do advogado corintiano, João Zanforlin: o Paysandu usou dois jogadores em situação irregular: Júnior Amorim e Aldrovani. De acordo com a petição protocolada ontem à tarde no STJD, o presidente do Paysandu, Tourinho Neto, estava cumprindo suspensão de 30 dias e não poderia responder pelo clube. Foi ele que assinou toda a papelada ´regularizando´ as contratações dos referidos jogadores - bem como Borges Neto, que não enfrentou o Corinthians. Antes da viagem ao Rio, Zanforlin disse que o Corinthians se viu obrigado a recorrer depois que o presidente interino do STJD, Paulo Cesar Salomão, sugeriu, antecipadamente, uma vitória corintiana no recurso. "O presidente Dualib não gosta de tapetão. Acha que o time deve ganhar em campo. Mas depois do que disse o presidente em exercício do STJD o Corinthians não tem outra alternativa", disse o advogado corintiano. Os dois pontos que o Corinthians deve ganhar no ´tapetão´ não deve melhorar tanto a situação da equipe no Campeonato Brasileiro. Contrariando até mesmo a opinião do técnico Geninho, os jogadores já não acreditam mais numa reação até o título. "Aqui ninguém vai jogar a toalha, mas temos de ser realistas. Melhor seria lutar por uma vaga na Libertadores em vez de ficarmos sonhando com o título. Não dá prá tapar o sol com a peneira: ficou muito difícil", observa o capitão Rogério. Até a matemática está sendo desprezada no Parque São Jorge. Em 10º lugar na tabela, com 38 pontos ganhos, e tendo ainda 19 jogos pela frente, na teoria o time ainda pode chegar. O problema é que os próprios jogadores já não aguentam mais justificar tantos resultados negativos. "Não dá para ficar fazendo contas depois de cada jogo", reconhece Jamelli. "A situação ficou difícil". Domingo, contra o Inter, no Pacaembu, o time terá o reforço de Liedson, que não enfrentou o Vasco porque cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Há também uma chance de André Luiz jogar. O volante se submeterá a um teste de campo, nesta sexta-feira, e se não sentir a lesão no músculo adutor da coxa esquerda pode reforçar a equipe. Em compensação, Fabrício (entorse no tornozelo direito) e Gil (contratura no músculo adutor da coxa esquerda) já foram vetados pelo Departamento Médico.