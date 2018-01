Corinthians vai atrás da 2ª vitória Gil, principal atacante do Corinthians, sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda e não enfrentará o Fênix, hoje, às 21h40 (com TV Globo), em Montevidéu, pela Libertadores. Ele foi cortado da viagem após um exame de ultra-som confirmar a lesão de grau 1 (leve). Mesmo assim, o atacante terá de ficar fora do time por 15 dias. Se as previsões dos médicos se confirmarem, Gil só poderá voltar nas semifinais do Campeonato Paulista. "Por ser jovem e por ser uma lesão de grau leve é provável até que ele se recupere um pouco antes. Não houve nenhuma ruptura", diz o médico Paulo de Faria. Leia mais no Jornal da Tarde