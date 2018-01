Corinthians vai com defesa fortalecida Diante da campanha superior do São Paulo, os corintianos parecem baixar a cabeça e reconhecer a força do rival deste domingo, no Morumbi. O técnico Tite diz que o perigo não está apenas nos atacantes Grafite e Tardelli. "O ataque são-paulino não é só os dois. É o conjunto todo do São Paulo", disse o treinador. E explicou seus temores: "Eles têm a saída forte dos alas (Cicinho na direita e Júnior na esquerda) a presença do Danilo no meio e os volantes (Josué e Mineiro), que estão em boa fase". Nas nove rodadas do Campeonato Paulista, Tite utilizou dois esquemas táticos. Abriu mão de três zagueiros para ficar apenas com dois e não se arrependeu. "Mudamos o sistema e continuamos levando poucos gols." Tite diz não acreditar que sua equipe tome muitos gols. Ainda assim, pretende segurar o time na defesa, utilizando um terceiro volante, que seria Rosinei, ou ainda voltando a usar três zagueiros, com a entrada de Betão ao lado de Anderson e Sebá, os titulares. Deve resolver a questão momentos antes do jogo.