Corinthians vai com força máxima à Vila Belmiro para clássico com Santos

SÃO PAULO - Mano Menezes contará com o time completo para o clássico com o Santos nesta quarta-feira na Vila. O treinador do Corinthians pode ter novidades nas duas laterais. Além disso, pretende reconduzir à equipe jogadores que foram reservas na derrota para o São Bernardo.

O lateral-esquerdo Uendel se recuperou de uma pancada na coxa direita e treinou com bola. Na direita, a expectativa é que Fagner faça sua estreia. Danilo, Guerrero e Romarinho, que foram reservas na derrota para o São Bernardo (1 a 0), devem voltar ao time. No primeiro clássico do ano, Mano quer escalar a equipe que ele considera até agora a melhor.

Contra o São Bernardo, Mano quis dar uma chance a jogadores como Emerson, Alexandre Pato e Ibson. Nenhum deles foi bem. O único jogador que ainda não tem condição de atuar é o meia Renato Augusto, que faz trabalho especial de pré-temporada. Não há previsão para que ele estreie.

Quatro garotos que se destacaram na Copinha subiram para o profissional: o zagueiro Pedro Henrique, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, o volante Fabiano e o meia Zé Paulo.