Corinthians vai dispensar 7 jogadores Entra técnico, sai técnico e os dilemas no Corinthians permanecem os mesmos. Assim como seu antecessor, Oswaldo de Oliveira, Tite terá de enxugar o grupo. Pelo menos sete dos 36 jogadores serão dispensados. O problema ainda é reflexo do pouco seletivo processo de contratação da diretoria no fim do ano passado, carinhosamente denominada de "baciada". No total, 16 atletas chegaram ao Parque São Jorge. Desses, apenas o goleiro Fábio Costa, o zagueiro Váldson, o volante Rincón e o atacante Marcelo Ramos têm se mantido no time titular com regularidade. A questão central para o treinador corintiano no momento é definir o que fazer com os demais. O recesso do Campeonato Brasileiro (a equipe volta a jogar só no dia 13, em Goiânia, diante do Goiás) será decisivo. Ao mesmo tempo que tenta manter a formação base do time durante os treinamentos a fim de que seus conceitos táticos sejam compreendidos de maneira mais rápida, Tite busca abrir espaço para que os atletas condenados tenham nova chance. Porém, algumas observações já estão definidas. Atletas como o meia Samir e o atacante Édson Araújo estão praticamente descartados. A conclusão da atual comissão técnica é a mesma das anteriores. Donos de personalidades frágeis, não suportaram a pressão natural que cerca o Corinthians. O meia Rodrigo, embora tenha ficado no banco nas últimas partidas, também caiu no descrédito por causa de sua fragilidade física. Dele não se espera nada mais do que tem apresentado. Caseiro - O Corinthians não deve sair da capital durante o recesso do Brasileiro. A única mudança na rotina é em relação ao local de treino. Mais uma vez o Parque São Jorge foi preterido pelo Parque Ecológico do Tietê. Embora distante e sem estrutura, os campos com gramado em melhores condições acabaram seduzindo o treinador.