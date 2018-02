Corinthians vai em busca de motivação Na falta de um estímulo melhor, o meia Fábio Baiano, do Corinthians, se concentra neste domingo em derrubar o Botafogo para a Segunda Divisão. "Tenho uma simpatia pelo Flamengo, joguei lá dez anos. Então, se eu puder ajudar ele agora, não vou achar ruim." O jogador volta ao time após cumprir suspensão. "Sou mais nossa equipe e vamos trazer uma vitória do Rio", disse. O jogo começa às 16 horas, no Estádio Caio Martins. O meia pode estar fazendo sua última partida com a camisa corintiana. Contratado durante o Campeonato Brasileiro, ganhou a simpatia da torcida, porém ainda precisa sensibilizar os representantes da MSI, nova parceria do clube. Seu contrato vence dia 31 e ... "até agora ninguém veio me procurar", lamentou o atleta, que espera resolver sua situação na próxima semana. O time carioca tem 50 pontos e beira a zona de rebaixamento. "Com todo respeito ao Botafogo, quero mais é que eles caiam", disparou Fábio Baiano. O companheiro de equipe, Gil, também não deixou por menos. "Se dependerem só de nós, eles estão encrencados", ameaçou o atacante. Após o confronto com o Corinthians, os botafoguenses enfrentam nada mais nada menos que o Atlético-PR, na Arena da Baixada. Quanto ao time, Fabinho é a única dúvida do técnico Tite para armar a equipe. O jogador, recuperado de lesão, deve entrar no meio-de-campo, recuando Wendel para a zaga. Neste caso, Betão iria para o banco de reservas. "O Wendel entrou muito bem e tem boas chances." Tite foi mais um a garantir que "não é porque o Corinthians não disputa mais nada este ano que vai fazer feio na reta final". De acordo com o treinador, o elenco tem a obrigação de se empenhar nas últimas duas rodadas. "Não precisamos ajudar este ou aquele clube, esta ou aquela equipe por causa de suas colocações na tabela. Precisamos pensar em nós mesmos, em deixar a melhor impressão." Após o jogo, será anunciada a lista de jogadores que ganharão férias antecipadas e ficarão de fora, portanto, da partida com o Figueirense, no encerramento da competição. "Vamos prolongar o descanso dos atletas que foram mais utilizados durante a temporada, que jogaram mais vezes", adiantou o técnico. Gil, Fábio Baiano e Fábio Costa devem constar na relação.