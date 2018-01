Corinthians vai em busca de um sonho Mais do que um título, o Corinthians começa nesta quarta-feira sua luta por um sonho, um atestado de auto-afirmação no cenário nacional e internacional ou, como costumam dizer alguns mais ?dramáticos? ? grupo formado por gozadores que torcem por equipes rivais ?, um tabu. Nunca na história da Taça Libertadores da América, que até o final da década de 80 era praticamente ignorada no País, um clube brasileiro entrou na competição com tanta ?sede?, tanta expectativa e tamanha pressão pela conquista como o Corinthians em 2003. O primeiro obstáculo a ser batido? Os mexicanos do Cruz Azul, às 21h40 (Globo), no Pacaembu. Geninho, o técnico que há um mês entrou na ?fogueira?, ao substituir Carlos Alberto Parreira, chamado para comandar a seleção brasileira, reconhece que não se fala de outro assunto no Parque São Jorge. Apesar de insistir em apontar o lado positivo de todo o burburinho, deixa transparecer que a proporção da expectativa em torno da Libertadores já começa a preocupá-lo. ?Nós todos sabemos que é um título que o Corinthians ainda não tem. Por isso, vamos fazer de tudo para consegui-lo?, afirmou. ?Só que não podemos deixar que essa expectativa se transforme em ansiedade. Isso sim, pode nos prejudicar.? Aí está um recado para a torcida. Ao mesmo tempo em que pede apoio, o treinador corintiano tenta, na medida do possível, manter seus jogadores distantes da pressão que vem das arquibancadas. E não é para menos. O Corinthians é o único grande clube do futebol paulista que ainda não sentiu o gostinho de vencer a Libertadores. Assim, a comissão técnica sabe que qualquer tropeço pode ganhar dimensões irreais. Distorção ? E esse exagero começou com a análise dos mexicanos. O Cruz Azul é apontado como o principal adversário do Grupo 8, que conta ainda com o Fénix, do Uruguai, e o The Strongest, da Bolívia. A conclusão vem do vice-campeonato dos mexicanos na Libertadores de 2001, vencida pelos argentinos do Boca Juniors. Mas a realidade, pelo menos na atual temporada, é bem diferente. O Cruz Azul é o último colocado de seu grupo no Campeonato Mexicano. Em quatro rodadas, foram três empates e uma derrota. Para piorar, seu artilheiro, Sebastian ?Loco? Abreu, não joga. Quando ainda defendia o San Lourenzo, da Argentina, na Libertadores de 2001, recebeu suspensão de três jogos, que começa a cumprir agora. Até que enfim! ? Esperado reforço para a disputa a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, o meia Jorge Wagner foi apresentado oficialmente nesta terça-feira. Não teve como escapar das inevitáveis comparações com Ricardinho, a quem boa parte da torcida espera que substitua à altura. ?Estou pronto para essa responsabilidade?, afirmou o atleta. Quem já se mexeu para evitar cobranças desmedidas sobre o atleta foi Geninho. ?Ele (Jorge Wagner) não é a solução para nossos problemas. Aqui, conjugamos o nós e não só o eu?, observou, didático. A escalação do zagueiro Ânderson, com amidalite, não está garantida. Em seu lugar pode entrar César. Capone ainda não está com a documentação regularizada. Falta a liberação da Turquia.