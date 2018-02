Corinthians vai enfrentar o Pumas/Unam O Pumas/Unam (MEX) é o próximo adversário do Corinthians na Copa Sul-Americana deste ano, pelas quartas-de-final. O time mexicano perdeu nesta quarta-feira por 2 a 1 para o The Strongest, da Bolívia, pelas oitavas, mas garantiu sua classificação no saldo de gols: 4 a 3 (havia ganho o jogo de ida deste confronto por 3 a 1). O duelo entre o alvinegro paulista e o Pumas ainda não tem data confirmada. A Conmebol aguardava a definição de todos os confrontos para escolher os dias. O certo é que o Corinthians joga a primeira em casa, e a segunda no México. As opções de datas são 19 ou 26 de outubro e 2 ou 9 de novembro.