Corinthians vai fingir que não tem a vaga Classificado para as oitavas-de-final da Copa Libertadores - e com o primeiro lugar do Grupo 8 assegurado -, o Corinthians vai enfrentar o The Strongest, hoje, às 21h40, em La Paz, como se dependesse do resultado. Para o técnico Geninho, ´o time não pode relaxar´. Foi por essa razão que ele desistiu da idéia de poupar vários titulares na altitude de 3.600 metros da capital boliviana. Do time principal, só o meia Jorge Wagner e o atacante Gil foram poupados. Kléber, Capone, Vampeta e Lucas também estão de fora, mas por contusão. Leia mais no Jornal da Tarde