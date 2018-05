Corinthians vai iniciar 2010 com amistoso contra Huracán

O Corinthians confirmou nesta quinta-feira que vai abrir 2010, o ano de seu centenário, com um amistoso contra o Huracán, da Argentina. O duelo será realizado no dia 13 de janeiro, no Estádio do Pacaembu, e faz parte do acordo entre os clubes para a contratação do meia Defederico pelo clube do Parque São Jorge.

No jogo festivo, o Corinthians voltará a usar a camisa utilizada na partida contra o Flamengo, em Campinas. Para o confronto do último final de semana, o time realizou a promoção "Timão é sua cara", mas muitos torcedores que compraram espaços na camisa não puderam ir ao jogo, que foi transferido para o interior de São Paulo por questões de segurança.

Com a realização do amistoso contra o Huracán, o Corinthians repete 2009, quando enfrentou o Estudiantes em seu primeiro compromisso da temporada. O amistoso contra o time argentino acontecerá dias antes do início do Campeonato Paulista. O Corinthians vai estrear contra o Monte Azul, fora de casa, em 17 de janeiro.

